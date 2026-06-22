بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

شاركت ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، صورا من أخر ظهور لها يجمعها بزوجها عبر سيلفى التليفون عبر حسابها الشخصي على انستجرام.



وظهرت ياسمين حافظ بعلامه النصر هى وزوجها و ذلك بعد فوز منخب مصر على نيوزيلندا بنتيحة 3-1 لمصر .

ويدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، وهو الفوز الذي منحه صدارة المجموعة السابعة وقربه من العبور إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إيران فجر يوم الجمعة 27 يونيو 2026، في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.