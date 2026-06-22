محمود فايز: الخطوة الأولى تمت بنجاح.. واللي جاي أقوى لمنتخب مصر

حرص محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، على تهنئة الفراعنة بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً بطوليًا في الشوط الثاني واستحق الانتصار.

وكتب محمود فايز عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "وأخيرًا… الفرحة مصرية الليلة، مبروك لرجالة منتخبنا الفوز الغالي في كأس العالم. شوط تاني مغاير وأداء بطل وروح عالية رفعت راسنا كلنا في المونديال. الخطوة الأولى تمت بنجاح، واللي جاي أقوى وأعظم إن شاء الله."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذا الانتصار، عزز منتخب مصر حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.