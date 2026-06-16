محمود فايز يشيد بأداء الفراعنة: مواجهة بلجيكا تُذكرني بهولندا 90 والبرازيل 2009

أشاد محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، بالأداء الذي قدمه الفراعنة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المباراة تُعد واحدة من أبرز المواجهات التي خاضها المنتخب على الساحة العالمية.

منتخب مصر

وكتب فايز عبر حسابه على موقع "فيسبوك": “ماتش مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 أعتقد أنه يعتبر واحدًا من المباريات الأيقونية التي قدمناها عالميًا، ويمكن وضعه بجانب مباريات مصر وهولندا في مونديال 1990، ومصر والبرازيل في كأس القارات 2009.”

وأضاف: “أحب الفرق المنظمة تكتيكيًا، ومباراة أمس كانت نموذجًا تكتيكيًا رائعًا، لذلك أوجه التحية للكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وكذلك اللاعبين الذين نجحوا في تنفيذ التعليمات داخل الملعب.”

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويستعد الفراعنة لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا، يوم الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "بي سي بلايس" في كندا، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق أول انتصار له في البطولة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.