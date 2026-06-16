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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو في غرفة ملابس إيران.. تصريحات تثير الجدل بعد المباراة

إنفانتينو
إنفانتينو
ميرنا محمود

أعرب الثنائي الإيراني مهدي تاريمي ومحمد محبي عن استيائهما من الظروف التي أحاطت بمنتخب بلادهما خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب التعادل المثير بنتيجة 2-2 أمام منتخب نيوزيلندا في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة.

وأكد اللاعبان في تصريحات عقب المباراة أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، حرص على زيارة غرفة ملابس المنتخب الإيراني قبل انطلاق اللقاء، مشيرين إلى أنه تحدث مع اللاعبين وأكد لهم دعمه للفريق ومساعدته خلال البطولة.

وفي الوقت نفسه، انتقد الثنائي ظروف التنقل التي واجهها المنتخب، معتبرين أنها لم تكن عادلة مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة.

وأوضحا أن بعثة إيران استغرقت نحو خمس ساعات في رحلة السفر من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى لوس أنجلوس الأمريكية قبل المباراة بيوم واحد فقط، على أن تغادر مباشرة بعد نهاية اللقاء، وهو ما تسبب في إرهاق اللاعبين وأثر على استعداداتهم.

وكان المنتخب الإيراني افتتح مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل 2-2 أمام نظيره النيوزيلندي على ملعب "سوفي ستاديوم"، في مواجهة شهدت أحداثًا وأجواءً استثنائية داخل الملعب وخارجه، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

ويأمل المنتخب الإيراني في تجاوز هذه التحديات خلال المباريات المقبلة، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

مهدي تاريمي محمد محبي كأس العالم 2026 منتخب نيوزيلندا

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