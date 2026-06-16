بعقد يمتد لعامين.. الألماني توبمولر مدربا للونس

عيّن نادي لونس الفرنسي، الألماني دينو توبمولر، مدربا جديدا له بعقد يمتد لعامين، خلفا لبيار ساج المنتقل إلى كريستال بالاس الإنجليزي، وفق ما أعلن الثلاثاء ثاني الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم.

وسيواجه توبمولر (45 عاما) مهمة صعبة تتمثل في تولي المهمة خلفا للمدرب الناجح ساج الذي قاد لونس إلى أول لقب له في كأس فرنسا، وإلى المركز الثاني في "ليغ 1" الموسم الماضي.

لكن توبمولر يحمل معه، على وجه الخصوص، خبرته الأوروبية على أكبر المسارح مع أينتراخت فرانكفورت والتي ستفيده كثيرا في قيادة النادي الفرنسي في المسابقة القارية الأم.