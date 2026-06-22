بشرة خير.. منتخب مصر يحتفل بالفوز على نيوزيلاندا في كندا

حرص القائمون على تنظيم المباراة داخل الاستاد على الاحتفال بفوز منتخب مصر عقب نهاية مواجهته أمام نيوزيلندا، حيث دوت أغنية «بشرة خير» في أرجاء الملعب وسط تفاعل كبير من الجماهير المصرية التي حضرت بكثافة لمؤازرة الفراعنة."



وأصبح منتخب مصر على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة السابعة.



ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط، متقدمين على إيران وبلجيكا اللذين يمتلك كل منهما نقطتين، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وحققت أغنية "بشرة خير" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي نجاحًا واسعًا منذ طرحها في مايو 2014، لتصبح واحدة من أشهر الأغاني العربية المرتبطة بالأحداث الوطنية والاجتماعية في مصر.



الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، وتتميز الأغنية بإيقاعها السريع وكلماتها البسيطة التي تحتفي بمختلف المحافظات المصرية.