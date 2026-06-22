منسق منتخب مصر يكشف كواليس ما دار بين حسام وحسن واللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كواليس ما دار بين شوطي لقاء مصر ونيوزيلندا من حسام حسن تجاه اللاعبين، والذي قلب أداء منتخب مصر 180 درجة وحوّل المباراة من تأخر إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مراد، خلال لقاء مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «حسام حسن قال للاعبين بين شوطي اللقاء إن هناك أخطاء ارتكبها الفريق من المفترض ألا تحدث».

وأردف قائلًا: «حسام حسن قال للاعبين أيضًا إن نفس اللاعبين سينزولون إلى أرض الملعب لتعديل النتيجة في الشوط الثاني، وقال لهم مضيعوش الفرصة من أيديكم».

ولفت محمد مراد إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا في حالة حزن بسبب مباراة بلجيكا والتعادل أمامها بعدما كان منتخب مصر الأقرب لتحقيق الفوز.