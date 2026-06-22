رفعتوا راسنا.. تهاني الفنانين بعد فوز منتخب مصر فى المونديال

لم تقتصر أجواء الفرحة بعد فوز المنتخب المصري على الجماهير في الشوارع والساحات، بل امتدت إلى الوسط الفني الذي احتفل بالإنجاز الكبير برسائل مؤثرة ومليئة بالفخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدين أن ما تحقق يمثل لحظة تاريخية تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وكان الفنان دياب من أوائل المهنئين، حيث نشر رسالة حملت الكثير من التفاؤل والحماس، قائلاً: “يا كاتب التاريخ.. أول سطر كتبناه والباقي جاي”.

أما النجمة ليلى علوي عبرت عن فخرها الشديد بما قدمه المنتخب، وكتبت: "شرفتونا ورفعتوا راسنا.. لسه الحلم مكمل"، مؤكدة أن الجماهير المصرية ما زالت تنتظر المزيد من النجاحات خلال البطولة.

ولم تستطع الفنانة مي عز الدين إخفاء سعادتها الكبيرة، واكتفت برسالة عفوية قالت فيها: “ما مفيش فرحان قدي”.

كما حرص الفنان ياسر جلال على مشاركة فرحة الجماهير، موجهاً التهنئة إلى الوطن برسالة بسيطة لكنها مؤثرة، كتب فيها: "مبروك يا حبيبتي يا مصر"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

وأما الفنان مصطفى شعبان رأى أن الانتصار يمثل بداية مرحلة جديدة من الإنجازات، وكتب: "صفحة جديدة من المجد"، في إشارة إلى أهمية الفوز وما يحمله من آمال للمستقبل.

وشاركت الفنانة أحلام فرحة المصريين، ووجهت رسالة دعم قالت فيها: “الله عليكم يا مصريين.. وتحيا مصر”.

كما هنأ الفنان تامر حسني المنتخب والجماهير قائلاً: “مليار مبروك لمصر أم الدنيا”.

كما نشر الفنان حسن الرداد رسالة مقتضبة حملت الكثير من الحماس، كتب فيها: “مبروك لمصر يا رجالة”.

ولم يخل المشهد من لمسة الفنان محمد هنيدي الساخرة، حيث كتب: “مبروك لمصر أخيراً النحس اتفك”.