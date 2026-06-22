فاميلي بيزنس يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تصدر" فاميلي بيزنس" من بطولة الفنان محمد سعد، نسب المشاهدة في مصر، ولك بعد أيام قليلة من طرحه.

وأحتل الفيلم المركز الأول من أصل 10 مراكز للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر، عبر المنصة.

فيلم فاميلي بيزنس

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.