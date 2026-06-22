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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاميلي بيزنس يتصدر نسب المشاهدة في مصر

محمد سعد وغادة عادل
محمد سعد وغادة عادل
أحمد البهى

تصدر" فاميلي بيزنس" من بطولة الفنان محمد سعد، نسب المشاهدة في مصر، ولك بعد أيام قليلة من طرحه. 

وأحتل الفيلم المركز الأول من أصل 10 مراكز للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر، عبر المنصة. 

فيلم فاميلي بيزنس

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.

محمد سعد الفنان محمد سعد فاميلي بيزنس

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