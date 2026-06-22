برشلونة يحتفي بفوز منتخب مصر ومشاركة حمزة عبدالكريم أمام نيوزيلندا

حرص نادي برشلونة الإسباني، على دعم لاعبه الدولي المصري، حمزة عبدالكريم، عقب مشاركته في مواجهة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي، والتي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 3-1.

ونشر نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، صورة لدعم لاعبه حمزة عبدالكريم، جاء فيها: "حقق منتخب مصر، فوزاً بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا، وشارك لاعبنا حمزة عبد الكريم في الشوط الثاني".

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليحقق الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران، في الجولة الثالثة والأخيرة، حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى الدور الثاني وصدارة المجموعة.