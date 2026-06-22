كأس العالم.. تامر عاشور يطرح أغنية بحبك يا بلادي دعمًا لمنتخب مصر

طرح الفنان تامر عاشور أغنية جديدة تحمل أسم"انا بحبك يا بلادي"، دعمًا للمنتخب المصري، في منافسات كأس العالم.

ونشرت القناة الرسمية لقناة cbc ، الأغنية وبعد فوز المنتخب على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى توما.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.