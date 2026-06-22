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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استجابة لطلب الجمهور.. نادي سينما الأوبرا يعيد عرض ثلاثية الطريق إلى الله

شادي عبد السلام
شادي عبد السلام
أحمد البهى

استجابة لرغبة الجمهور وفى ختام فعاليات سلسلة نادى السينما للموسم الفنى 2025-2026 تعيد دار الأوبرا المصرية عرض فيلم ثلاثية "الطريق إلى الله" للمخرج الفنان الراحل شادى عبد السلام وذلك بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح وفى إطار النشاط الثقافى والفكرى باشراف رشا الفقى ويبدأ فى السابعة والنصف مساء الأربعاء 24 يونيو على المسرح الصغير ويعقبه ندوة للحوار يديرها الناقد السينمائى أحمد سعد الدين بحضور الدكتور مجدى عبد الرحمن، الدكتورة رحمة منتصر والفنان أنسى أبو سيف .

ثلاثية الطريق إلى الله تعد آخر أعمال الراحل شادى عبد السلام وتضم ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة الأول بعنوان "الحصن"، والثانى بعنوان "الدندراوية" وجاءا ضمن مشروع بدأ فى منتصف سبعينيات القرن الماضى لوصف مصر القديمة سينمائيا وتدور فكرتهما حول سعى الإنسان المصرى لفهم الحياة وممارستها بشكل صحيح وإيجابى من خلال صلته الدائمة بالله والسعى لنيل رضاه بالذكر والتمسك بالروح الطيبة، أما الجزء الثالث بعنوان "مأساة البيت الكبير - أخناتون" فيقدم اقترابا ومشاهدة لتصور حلم مخرجه الذى لم يكتمل نظرا لرحيله .

جدير بالذكر أن شادى عبد السلام قام بتصوير بعض مشاهد ثلاثية " الطريق إلى الله" ووافته المنية قبل استكماله، وتولى استكمال المراحل النهائية للعمل تلميذه وصديقه الدكتور مجدى عبد الرحمن مستندا إلى نحو 75 دقيقة تم إنجازها بالفعل إلى جانب أوراق خطها الراحل تضم 129 صفحة ضمت أفكاراً أولية ومعالجات ومسودات تفصيلية لمشاهد الفيلم .

سلسلة نادى السينما الطريق إلى الله شادى عبد السلام

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