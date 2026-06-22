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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم كتابة صفحة جديدة في تاريخه ببطولة كأس العالم 2026، بعدما اعتلى صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية

أسفرت نتائج الجولة الثانية عن اشتعال المنافسة في المجموعة السابعة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

* منتخب مصر: 4 نقاط.
* منتخب إيران: نقطتان.
* منتخب بلجيكا: نقطتان.
* منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة.

وبات المنتخب المصري في موقف قوي قبل خوض الجولة الأخيرة، حيث يكفيه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.


 

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