النائب محمد أبو العينين يحتفي بفوز منتخب مصر: شرفتوا الكرة المصرية وكتبتم تاريخا جديدا

حرص النائب محمد أبو العينين، على تهنئة الشعب المصري ومنتخب مصر، عقب الفوز التاريخي الذي تحقق على حساب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين كتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

وكتب محمد أبو العينين عبر حسابه على "فيسبوك": "ألف مبروك للشعب المصري العظيم تحقيق إنجاز جديد، وأول فوز مصري في تاريخ المونديال منذ 96 عامًا، أدعو الله أن يوفق منتخبنا الوطني بالتوفيق والسداد.

وأضاف: "ألف مبروك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري ولاعبي منتخب مصر الأبطال الذين قدموا مباراة كبيرة واستطاعوا الفوز بجدارة واستحقاق ليكتبوا تاريخًا جديدًا لمصر في المونديال، شرفتوا الكرة المصرية بأداء وروح وعزيمة، وأسعدتم الشعب المصري والعربي في كل مكان، وإن شاء الله نستكمل المشوار بالفوز وتحقيق نتائج تسعد الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليحقق الفراعنة أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

موعد مباراة مصر وإيران

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.