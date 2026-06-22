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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الشوالي: منتخب مصر يواصل كتابة التاريخ ويقترب من دور التأهل للدور الثاني

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

حرص المعلق الرياضي عصام الشوالي على تهنئة منتخب مصر، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب بات قريبًا من التأهل إلى الدور الثاني.

وكتب عصام الشوالي عبر حسابه على "فيسبوك": "مبروك الفوز العربي الثاني في المونديال، فوز تاريخي لمصر، يقترب به الفراعنة من الدور الثاني ومن صدارة المجموعة، بانتظار مواجهة إيران."

كان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليحقق الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران، في الجولة الثالثة والأخيرة، حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى الدور الثاني وصدارة المجموعة.

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