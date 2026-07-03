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إنقاذ سيدة مسنة من الغرق بشاطئ القمر في طور سيناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنقاذ سيدة مسنة من الغرق بشاطئ القمر في طور سيناء

صورة أرشيفية لشاطئ القمر
صورة أرشيفية لشاطئ القمر
ايمن محمد

تمكن المنقذ الشاب طه صقر من إنقاذ سيدة مسنة من الغرق أثناء السباحة بشاطئ القمر بمدينة طور سيناء، في تدخل سريع حال دون وقوع مأساة محققة، حيث جرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مجمع الفيروز الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض السيدة عبير محمود محمد فؤاد، البالغة من العمر 60 عامًا، للغرق أثناء السباحة في مياه البحر بشاطئ القمر. وعلى الفور، تدخل فريق الإنقاذ وتمكن من انتشالها وإخراجها من المياه وهي على قيد الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وجرى نقل السيدة إلى قسم الطوارئ بمجمع الفيروز الطبي، حيث تبين إصابتها بحالة إعياء وانسداد جزئي بالجهاز التنفسي نتيجة ابتلاعها كمية كبيرة من مياه البحر. وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان على استقرارها.

وفي أعقاب الواقعة، أصدرت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تحذيرًا للمواطنين ورواد الشواطئ من خطورة السباحة في المناطق غير الآمنة، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية ووجود الدوامات البحرية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على الأرواح.

جنوب سيناء إنقاذ مسنة الغرق طور سيناء

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