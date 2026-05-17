ازدواج ورصف شارع الموتيلات.. نقلة مرورية جديدة تدعم السياحة بشرم الشيخ

بدأت مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ أعمال رصف وازدواج شارع الموتيلات بمدينة شرم الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبتكليف من المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وتواصل فرق العمل أعمال ضبط الجودة وإجراء اختبارات الطريق، بالتزامن مع تنفيذ مراحل الرصف والازدواج، في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

ويُعد شارع الموتيلات أحد المحاور الحيوية بمدينة شرم الشيخ، لارتباطه بعدد من القرى والموتيلات السياحية، الأمر الذي يجعل تطويره خطوة مهمة لدعم الحركة السياحية وتخفيف الكثافات المرورية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

و أكدت مديرية الطرق أن الأعمال تُنفذ وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وإجراء اختبارات الجودة اللازمة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة المرورية، بما يواكب مكانة مدينة شرم الشيخ كواجهة سياحية. عالمية.