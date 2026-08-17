محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في قلب العلمين الجديدة .. 28 أغسطس

يستعد النجم محمد حماقي للقاء جمهوره في حفل غنائي استثنائي يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، في قلب العلمين الجديدة، في واحدة من أبرز فعاليات صيف 2026، وسط أجواء تجمع بين الهوية المصرية واللمسات الفنية وفق معايير الحفلات العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز أغنيات ألبوم حماقي العاشر «سمّعوني»، الذي يضم 18 أغنية، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والنقاد، خاصة بعدما تصدرت أغنياته قوائم الاستماع والمشاهدة عبر مختلف المنصات عقب طرحه في صيف 2026، إلى جانب عدد من أشهر أغنيات مشواره الفني التي ارتبط بها جمهوره على مدار أجيال، وأسهمت في تأكيد حضوره كصوت غنائي مميز.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من داخل مصر، بالإضافة إلى حضور آلاف الجماهير من دول الخليج العربي.