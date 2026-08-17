حمزة نمرة يدعم خالد علي شقيق ويجز .. وكليب «اكدب وقول» يتصدر التريند

كشف المطرب حمزة نمرة، خلال استضافته في أحد البرامج المرئية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عن دعمه للمواهب الشابة التي تستحق الظهور والتواجد على الساحة الفنية، وكان من أبرزهم المؤلف ومطرب الراب الشاب خالد علي، شقيق نجم الرابر الشهير ويجز.

وخلال الحلقة، عُرضت على حمزة نمرة كلمات إحدى الأغنيات، وطلب منه تقديمها بصوته، إلا أنه فاجأ الحضور برفض تقديمها بالطريقة المعتادة، وقرر تلحينها بنفسه أمام الجميع، في مشهد لاقى إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بعفويته وتواضعه وحرصه على دعم المواهب الجديدة.

وطلب حمزة نمرة من خالد علي خلال اللقاء أن يقدم الأغنية بصوته، وهو ما حدث بالفعل، حيث طرح خالد الأغنية التي تحمل عنوان «اكدب وقول»، لتتصدر مؤشرات التريند على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وتحتل المركز الخامس فى أقل من 48 ساعة من طرحها.

وجاء كليب «اكدب وقول» من غناء وتأليف خالد علي، وألحان وجيتار حمزة نمرة، وتوزيع خالد عصام، وإخراج عمرو الموجي، في تعاون فني جمع بين خبرة حمزة نمرة وموهبة خالد علي الشابة.

وفي سياق متصل، قدم حمزة نمرة خلال اللقاء مقطعًا حصريًا من أغنية جديدة تحمل اسم «قلبي هش»، والمقرر أن تكون ضمن ألبومه الجديد، المنتظر طرحه خلال الشهر المقبل، وسط حالة من الترقب بين جمهوره.

حمزة نمرة يروي موقفًا طريفًا مع أطفال أجانب

وعلى جانب آخر، سبق وأن شارك حمزة نمرة جمهوره موقفًا طريفًا جمعه بعدد من الأطفال الأجانب، خلال وجوده مع بعثة منتخب مصر لكرة القدم في منافسات كأس العالم 2026.

وظهر حمزة نمرة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أثناء توقيعه على قمصان عدد من الأطفال، بعدما اعتقدوا أنه أحد لاعبي المنتخب المصري، وطلبوا منه التقاط الصور والحصول على توقيعه.

وعلق حمزة نمرة على الفيديو بروح مرحة قائلًا: «كنت واقف باسلم على المنتخب لقيت أطفال أجانب افتكروني من الفريق.

البنت قالت لي: إنت لعبت حلو أوي ممكن تمضي لي؟ قلت لها: تعالي يا بنتي أمضي لك أنا لسه هاشرح، بس إيه رأيك لما صديت كورة ميسي؟».

وأظهر الفيديو الجانب العفوي والكوميدي في شخصية حمزة نمرة، بعدما تفاعل مع الأطفال واستجاب لطلباتهم بالتوقيع والتصوير، في موقف حظي بتفاعل واسع بين جمهوره ومتابعيه.