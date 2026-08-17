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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سبايدر مان يحطم الأرقام القياسية.. وأغسطس 2026 يقترب من عرش شباك التذاكر

فيلم سبايدر مان
فيلم سبايدر مان
محمد نبيل

واصل فيلم "سبايدر مان: يوم جديد تمامًا" هيمنته على شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، محققًا إيرادات بلغت 70 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليرفع إجمالي إيراداته في 17 يومًا فقط إلى 785 مليون دولار محليًا و2.02 مليار دولار عالميًا – وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ السينما لم يحققه أي فيلم آخر بهذه السرعة.
 

وتشير تقارير متخصصة في صناعة السينما إلى أن ظاهرة "المشاهدة المتكررة" من الجمهور تُعد عاملًا رئيسيًا في استمرار قوة الفيلم بشباك التذاكر. وبفضل هذا الأداء اللافت، يتجه شهر أغسطس الحالي لتحقيق لقب الشهر الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما.
 

في المركز الثاني، حافظ فيلم "الأوديسة" على قوته بإيرادات إضافية بلغت 23.2 مليون دولار في أسبوعه الخامس، ليصل إجماليه المحلي إلى 505 مليون دولار. ويترقب المراقبون تجاوز الفيلم قريبًا لإيرادات "فارس الظلام" البالغة 534 مليون دولار (2008)، ليصبح رسميًا أعلى أفلام كريستوفر نولان إيرادًا محليًا – بعد أن سبق أن تصدّر قائمة أعلى أفلامه إيرادًا عالميًا بتحقيقه 1.29 مليار دولار.

سبايدر مان فيلم سبايدر مان عروض سبايدر مان

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