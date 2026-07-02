القبض على شخصين يرتديان زى نسائى بمصر القديمة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بتمكنهم من ضبط شخصين يرتديان ملابس نسائية "نقاب" ويحملان حقيبة حال نزولهما من أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.





بالإنتقال والفحص تبين أن المذكورين (عاطلين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية) وكانا يرتديان ملابس نسائية "نقاب" ، وضبط بحوزتهما (خزينة حديدية مغلقة - كمية من المشغولات الذهبية - سلاح أبيض) وبمواجهتهما أقرا بسرقتهم من داخل إحدى الشقق السكنية المملوكة لإحدى المسنات بالعقار المشار إليه عقب تحصلهما على نسخة من مفتاح الشقة من خطيبة أحدهما تعمل خادمة بشقة المجنى عليها ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بالقاهرة "تم ضبطها") ، وبمواجهتها أيدت ماسبق ، وبالإنتقال للشقة المشار إليها تبين تواجد صاحبة الشقة (سن 88 "مكبلة الأيدى والأقدام ومكممة") وبسؤالها إتهمتهم بالشروع فى قتلها وسرقتها بالإكراه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".









