ضوابط جديدة وتنسيق نهائي.. القاهرة والجيزة تعلنان شروط القبول بالثانوي العام

أعلنت مديريتا التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة تفاصيل تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026-2027، وذلك عقب اعتماد الحد الأدنى للقبول رسميًا من المحافظين، في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية. وجاءت درجات القبول هذا العام وفقًا لمعدلات النجاح والطاقة الاستيعابية للمدارس، مع تحديد ضوابط واضحة بشأن التحويلات وقبول الطلاب داخل كل محافظة.

الجيزة تحدد الحد الأدنى للثانوي العام بـ230 درجة

اعتمدت محافظة الجيزة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي عند 230 درجة، بينما تقرر أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات 200 درجة. كما أوضحت المديرية أن مدارس الثانوي العام الرسمية لغات، إلى جانب المدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية، ستتولى قبول الطلاب وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لكل نوع من هذه المدارس.

وأكدت المديرية أن تحديد درجات القبول جاء بعد دراسة دقيقة لنسب النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدارس والكثافات الطلابية بمختلف الإدارات التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والأماكن المتاحة داخل المدارس الثانوية.



القاهرة تعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

وفي محافظة القاهرة، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام عند 225 درجة للعام الدراسي 2026-2027.

كما تقرر أن تكون درجات القبول بفصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للثانوي العام الرسمي بـ40 درجة، بما يتيح فرصة إضافية لشريحة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وفقًا للضوابط المعمول بها.



ضوابط القبول في مدارس القاهرة

من جانبها، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التقديم إلى مدارس الثانوي العام الرسمية داخل المحافظة سيقتصر فقط على الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من مدارس تقع داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عملية القبول وضمان توزيع الطلاب بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدم زيادة الكثافات داخل الفصول الدراسية.



قواعد التحويل بين المحافظات

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أنه لن يُسمح لطلاب الصف الأول الثانوي القادمين من محافظات أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة بشكل مباشر، إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق داخل محافظاتهم الأصلية، مع الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والقواعد المنظمة لعمليات التحويل بين المحافظات.

ومع إعلان تنسيق الثانوية العامة في محافظتي القاهرة والجيزة، بات بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور التعرف على فرص الالتحاق بالصف الأول الثانوي والاستعداد لمرحلة التقديم. كما تعكس الضوابط المعلنة حرص مديريات التعليم على تنظيم عملية القبول بما يحقق العدالة بين الطلاب، ويضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة داخل المدارس، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.