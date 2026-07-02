قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

تلقت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 تعليمات مشددة بضرورة التأكد من تواجد جميع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة 2026

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. اليوم الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2026 لآداء امتحان الكيمياء 2026 لطلاب علمي ، وامتحان الجغرافيا 2026 لطلاب أدبي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الخميس 2 يوليو 2026

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان الكيمياء 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا 2026 لطلاب أدبي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين اليوم الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )