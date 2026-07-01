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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام.. مفاجآت في تنسيق الثانوية العامة 2026 ونسب النجاح بالمحافظات

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن مفارقات ملحوظة في تنسيق الثانوية العامة 2026 ونسب النجاح في بعض المحافظات

قال الدكتور تامر شوقي في بيان، إنه على الرغم من تساوي نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظتي القاهرة والقليوبية وهي 73%، إلا أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالقاهرة هو 225 فقط، بينما في القليوبية 240 درجة، أي بفارق 15 درجة كاملة، وهو ما يوازي 5.36% من الدرجات.

وأضاف شوقي، أن هذا الفارق الكبير؛ يعكس ارتفاع شرائح المجموع وسهولة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القليوبية على عكس القاهرة، كما قد يعكس وجود عدد أكبر من المدارس بالقاهرة قادرة على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.

كما أوضح الدكتور تامر شوقي ، أنه في (محافظتي شمال سيناء وأسوان) ، على الرغم من أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة شمال سيناء في الشهادة الإعدادية هي الأعلى على مستوى الجمهورية (86.5%)، وفي أسوان هي الأقل (63.9%)، أي أن الفارق بين النسبتين هو 22.6% وهو فارق كبير، إلا أن تنسيق القبول بهما في الثانوي العام واحد وهو 220 درجة، مما قد يعكس ارتفاع شرائح المجموع في أسوان رغم انخفاض نسبة النجاح، وانخفاض تلك الشرائح في شمال سيناء رغم ارتفاع نسبة النجاح.

وأكد الدكتور تامر شوقي ، أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في أي محافظة هو نفسه الحد الأدنى للقبول بالبكالوريا، لأن البكالوريا هي ذاتها الثانوية العامة بس بنظام مختلف في الدراسة والمقررات والمجموع وغيره في الصفين الثاني والثالث فقط، بينما يعتبر الصف الأول الثانوي هو صف مشترك بين النظامين متماثل في كل شيء.

وكان الدكتور تامر شوقي قدم تحليلا رقميا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على مستوى الجمهورية  مؤكدا ما يلي : 

  • عدد المحافظات التي أعلنت نتائج الشهادة الإعدادية هو  ٢٧ محافظة.
  • حققت ️ محافظة شمال سيناء أعلى نسبة نجاح على مستوى الجمهورية 86.5%، بينما حققت  محافظة أسوان أقل نسبة نجاح بين المحافظات 63.9%.
  •  بلغ المدى أو الفارق بين أعلى وأقل نسبة نجاح بين المحافظات ٢٢.٦ نقطة مئوية.
  •  توجد  ٣ محافظات فقط حققت نسبة نجاح 80% فأكثر: وهي شمال سيناء (86.5%)، والوادي الجديد (86%)، وجنوب سيناء (81.76%)، وهي المحافظات الحدودية، ويمكن تفسير ارتفاع نسب النجاح بها من خلال انخفاض كثافة السكان وبالتالي انخفاض كثافة الفصول مما يتيح تلفي الطالب تعليما أعلى في الجودة من المحافظات مرتفعة الكثافة.  
  • توجد 21 محافظة تراوحت نسبة النجاح فيها بين 70% وأقل من 80%:
    وهي: بورسعيد، والأقصر، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، ومطروح، والبحيرة، والسويس، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف، وتمثل هذه المحافظات حوالي  77.8% من عدد  المحافظات، مما يعني تقارب مستويات الطلاب، وتشابه مستويات صعوبة أو سهولة الامتحانات عبر المحافظات، وهي نسب تتوافق مع المعايير العلمية والتربوية.
  •  توجد  ٣ محافظات  حققت نسبة نجاح أقل من 70% وهي: المنوفية (69.87%)، وقنا (64.54%)، وأسوان (63.9%)، وقد يرجع انخفاض النسب بها إلى صعوبة الامتحانات؛ أو ارتفاع مستويات المراقبة فيها، أو انخفاض المستويات التحصيلية للطلاب، فضلا عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة  في محافظات الصعيد مثل قنا واسوان مما قد يؤثر سلبيا على أداء الطلاب في الامتحانات.
  •  توجد محافظتان ️  فقط، تساوت فيهما نسبة النجاح وهما القاهرة والقليوبية بنسبة نجاح  73%.
  • بلغ متوسط ️نسب النجاح في المحافظات الـ27 نحو 73.95%، وهو ما يعني أن غالبية المحافظات جاءت قريبة من هذا المتوسط سواء بالزيادة أو النقصان وهو متوسط جيدا من الناحية التربوية.
  • توجد 24 محافظة من أصل 27 أي حوالي ️ 89% من المحافظات  حققت نسب نجاح بلغت 70% فأكثر، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات النجاح على مستوى الجمهورية.
تنسيق الثانوية العامة 2026 تنسيق الثانوية العامة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

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