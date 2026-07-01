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ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

 عقد  أحمد شفيق مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة ، صباح اليوم بمكتبه، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات الإدارة وأعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم دخول الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك لوضع آليات حاسمة لإحكام السيطرة الكاملة على بوابات ومداخل اللجان خلال ما تبقى من ماراثون الامتحانات.

​في مستهل الاجتماع، شدد مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة على الالتزام بالتعليمات التالية خلال باقي امتحانات الثانوية العامة 2026 :

  •  حظر بات للمحمول والممنوعات: تشديد الرقابة والتنسيق لمنع دخول الهواتف المحمولة، السماعات، الساعات الذكية، أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب دون أي استثناءات.

  •  حسن الإستقبال وامتصاص التوتر: مواصلة تنظيم دخول الطلاب بشكل حضاري وراقٍ، والتعامل الهادئ معهم لامتصاص القلق والتوتر وتوفير مناخ نفسي آمن.

  •  الإلتزام الصارم بالمواعيد: تواجد أعضاء التنظيم في مواعيدهم المقررة قبل فتح البوابات، لضمان سيولة حركة الدخول ومنع أي تكدس أو زحام أمام اللجان.

  •  اليقظة التامة والربط الفوري: الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، والتنسيق اللحظي مع رؤساء اللجان والمسؤولين الأمنيين، والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عند رصد أي مخالفة للتعامل معها قانونياً فوراً.

​وقال مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة:  إن نجاح منظومة الثانوية العامة يستمر بقوة إلتزامنا عند بوابة اللجنة حتى آخر يوم.. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الأمانة واليقظة"

​وفي الختام، أعرب مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة عن خالص تمنياته بالتوفيق والتميز لأبنائنا الطلاب، ولجميع الأبطال القائمين على المنظومة التعليمية في لجان أوسيم.

كما أعلنت إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، عن صدور تعليمات مشددة واجبة التطبيق بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في الأيام القادمة ، مؤكدةً ما يلي :

يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية إلى لجنة الامتحان، ويُعد وجود أي من هذه الأجهزة مع الطالب مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.

وقالت  إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة تشمل الأجهزة المحظور اصطحابها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على سبيل المثال لا الحصر:

  •  الهاتف المحمول (الموبايل) بجميع أنواعه، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا.
  •  الساعات الذكية (Smart Watches).
  •  سماعات الأذن السلكية واللاسلكية (Bluetooth Earphones).
  •  أجهزة البلوتوث بكافة أنواعها.
  •  أجهزة التابلت.
  •  أجهزة الاتصال أو الإرسال والاستقبال الإلكترونية.
  •  النظارات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية مشابهة.
  •  أي وسيلة أو أداة يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني.
  • كما يُحظر اصطحاب أي أوراق أو مذكرات أو مواد تساعد على الغش داخل اللجنة.

وقالت  إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة : نهيب بالسادة أولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة اصطحاب أي من هذه الأجهزة أو الوسائل إلى لجان الامتحان، حفاظًا على مستقبلهم وتجنبًا للتعرض للعقوبات القانونية المقررة.

وحذرت  إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، من أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فور ضبط أي جهاز أو وسيلة محظورة مع الطالب داخل اللجنة، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.

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