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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت بشكل جيد ومنضبط بدون مشكلات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 (النظام القديم) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد (1532) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالى عدد (٢٨٤) طالب وطالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها منذ قليل : لقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اليوم ، بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أي ملاحظات.

جدير بالذكر ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم يوم الخميس الموافق ٢ يوليو 2026 الامتحان فى مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، بينما يؤدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

الثانوية العامة طلاب طالب اللغة الأجنبية الثانية

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