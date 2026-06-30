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قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027، ولضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وفي ضوء ضوابط الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها الرسمي أنه قد تقرر ما يلي:

  • تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام؛ للبت في قبول التحويل من عدمه.
     
  •  تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص تحويلات طلاب الصفين (الثاني، الثالث) الثانوي العام؛ للبت في قبول التحويل من عدمه.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء ما تقدم، يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي:-
 

  •  تشكيل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات التحويلات للصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (إدارة التعليم الثانوي)؛ للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات المقدمة بمبررات التحويل.
     
  • إعداد كشوف ورقية مجمعة ومعتمدة من سيادتكم وأخرى إلكترونية (Excel Sheet) بالتحويلات على مستوى المديرية كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقاً للنموذج المعد وإرسالها مع مندوب تابع لسيادتكم إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. (مرفق)
     
  •  إعداد كشوف ورقية مستقلة ومعتمدة من سيادتكم وأخرى إلكترونية (Excel Sheet) للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015.
     
  •  يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس الرسمية عربي إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها (تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي)، ولا يجوز عكس ذلك.
     
  •  تحويلات الطلاب بالمدارس التي تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) فيتم الرجوع فيها إلى سيادتكم للاختصاص.
     
  •  لن يتم استلام أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
     
  •  اللجنة المركزية المشكلة لفحص التحويلات ستبدأ عملها من19 يوليو على أن تنتهي في 31 أغسطس.
     
  • يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لسيادتكم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقاً للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.
     
  • المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب دون سواها للبت في قبول التحويل من عدمه.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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