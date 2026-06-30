قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027، ولضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وفي ضوء ضوابط الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها الرسمي أنه قد تقرر ما يلي:

تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام؛ للبت في قبول التحويل من عدمه.



تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص تحويلات طلاب الصفين (الثاني، الثالث) الثانوي العام؛ للبت في قبول التحويل من عدمه.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء ما تقدم، يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي:-

