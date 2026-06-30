حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا يزعم أن وزير التربية والتعليم قرر إحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الأحد للتحقيق بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان

ومن جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الأحد للتحقيق بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان ، مؤكداً أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

وحذر المصدر طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم ، من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على فيس بوك ، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي تنشرها وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة بشكل طبيعي بعد غد الخميس الموافق 2 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، رغم اجازة ثورة 30 يوليو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار بعد غد الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب الخميس ؟

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026