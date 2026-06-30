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تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقت المدارس الثانوية تعليمات عاجلة من وزارة التربيه و التعليم و التعليم الفني ، بنشر تنبيهات هامة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية بنشر التنبيهات التالية على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، منعًا لحدوث أى تخبط فى الإجراءات ، حيث تم التنبيه على ما يلي :

  • فى حالة ضبط تليفونات أو أى اجهزة تساعد على الغش أثناء اجراء عملية تفتيش الطلاب قبل دخول اللجنة (على باب المدرسة) تسلم تلك الاجهزة والتليفونات لرئيس اللجنة من خلال كشف يُعده مسئول أمن اللجنة مدرج به نوع الجهاز ولونة ويسلم بعد انتهاء اليوم إلى لجنة النظام والمراقبة داخل الجوال المخصص لكراسات الامتحان وورقة الاجابة لتقوم لجنة النظام والمراقبة بتسليمه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
  • فى حالة ضبط تليفونات أو أى اجهزة تساعد على الغش داخل مقر لجنة السير ، يتم تحرير محضر بالواقعة ويدرج به الأقوال والحرز وتتخذ الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن وتسلم جميع المستندات والحرز إلى لجنة النظام والمراقبة ومنها إلى الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة كما هو متبع سلفاً

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة بشكل طبيعي بعد غد الخميس الموافق 2 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، رغم اجازة ثورة 30 يوليو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار بعد غد الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب الخميس ؟

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

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