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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

مصر وإيران
مصر وإيران
ناصر السيد

رفع عالم سياسي إيراني، سبق أن اتهمته السلطات الأمريكية بالعمل كعميل غير مسجل لطهران، دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، وعدد غير معروف من مسؤولي الفيفا الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، وذلك بعد إقصاء منتخب إيران من بطولة كأس العالم لكرة القدم بقرار تحكيمي مثير للجدل.

ويطالب لطف الله كافيه أفراسيابي، الذي شغل منصب مستشار رسمي لفريق المفاوضات النووية الإيراني خلال المفاوضات مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع دعوى جماعية نيابةً عن نحو 91 مليون مواطن إيراني ممن شجعوا المنتخب الإيراني لكرة القدم وتأثروا نفسياً بالتمييز الصارخ الذي تعرض له منتخبهم المحبوب، وذلك وفقاً لدعوى مدنية رُفعت في 30 يونيو أمام محكمة فيدرالية في بوسطن.

في رسالته، ينتقد أفراسيابي، البالغ من العمر 68 عامًا والمقيم في ولاية ماساتشوستس، "ازدواجية المعايير والنفاق والتمييز الصريح" الذي يمارسه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المنتخب الإيراني، الذي جُرِّد من هدف الفوز في مباراته الأخيرة ضد مصر بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت تسلل اللاعب المُسجِّل. 

ونتيجةً للتعادل 1-1، تأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية من البطولة للمرة الأولى في تاريخها، بينما ودّعت إيران البطولة.

ويؤكد أفراسيابي في رسالته وجود "أدلة واضحة لا جدال فيها" على أن نظام "الحكم المساعد بالفيديو" (VAR) التابع للفيفا اتخذ قرارًا "خاطئًا" "مُصمَّمًا عمدًا لحرمان إيران من الفوز" في مباراة 26 يونيو. بحسب الشكوى، فإن قرار إلغاء هدف قلب الدفاع شجاع خليل زاده وُصف فورًا بأنه "سرقة" من قِبل معلق فوكس سبورتس، زلاتان إبراهيموفيتش، يستوجب اعتذارًا من الفيفا لإيران، نظرًا للأدلة الواضحة التي تُشير إلى أن مدافعًا مصريًا كان متأخرًا كثيرًا عن اللاعبين الإيرانيين.

وتُضيف الشكوى: "في الواقع، أقنعت تصرفات المدعى عليهم المذكورة هنا المدعين وغيرهم ممن هم في وضع مماثل بأن إيران "سُلبت" من الفوز وفرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، مما خلق لديهم تجربة مؤلمة من الشعور بالظلم".

وفي مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، صرّح أفراسيابي لصحيفة الإندبندنت بأنه يعتبر مطالبته بتعويض قدره مليار دولار "سخية جدًا"، إن لم تكن منخفضة بعض الشيء.

وأضاف أفراسيابي: "إذا حالفني الحظ بوجود هيئة محلفين نزيهة، فقد ينظرون في مبلغ أكبر نظرًا لخطورة تصرف الفيفا في هذه القضية".

وتابع أفراسيابي قائلاً: "كان ينبغي على الفيفا أن تتخذ إجراءً حيال ذلك"، مضيفاً أن الهدف الملغي، إلى جانب سلسلة من الإهانات الأخرى التي واجهها المنتخب الإيراني من الحكومة الأمريكية، "أثارت استياءً بالغاً لدى ملايين الإيرانيين، بمن فيهم أنا".

أُلقي القبض على أفراسيابي، الذي درّس في جامعة هارفارد وله أكثر من ثلاثين كتاباً، عام ٢٠٢١ في منزله بمدينة ووترتاون بولاية ماساتشوستس، بتهمة عدم التسجيل كعميل أجنبي للحكومة الإيرانية. 

وادعى المدعون أن أفراسيابي أمضى أكثر من عقد من الزمن يعمل سراً لصالح طهران للتأثير على الرأي العام تجاه النظام؛ إلا أن أفراسيابي نفى هذه التهم بشكل قاطع، واصفاً نفسه بأنه ليس أكثر من "مستشار" ملتزم "بالمصالحة والسلام والحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

وقد أصدر الرئيس جو بايدن عفواً عنه بعد عامين، أثناء انتظاره المحاكمة، وذلك في إطار صفقة تبادل أسرى بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية، ومنذ ذلك الحين وهو يقيم في منطقة بوسطن.

في أعقاب ذلك، رفع أفراسيابي دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية لتعريضه لموقف كان من الممكن أن يُودي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. 

وفي العام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد مقدم البرامج التلفزيونية بيرس مورغان لتوصيفه إياه بالجاسوس الإيراني على الهواء مباشرة. 

وإلى جانب الهدف الملغي، واجه المنتخب الإيراني، منذ البداية، "ممارسات تمييزية عديدة"، بما في ذلك رفض منح تأشيرات دخول لما لا يقل عن 11 عضوًا من وفد المنتخب المشارك في كأس العالم، وفقًا لشكوى أفراسيابي.

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