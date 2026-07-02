قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة
البرلمان العربي يرفض إقصاء وكالة الأونروا وأية محاولات تهدف لتقسيم غزة
مكالمة واحدة بددت مدخرات العمر.. كيف سقط ضحايا "موظف البنك الوهمي" في فخ الاحتيال؟
سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو
7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات
جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت
زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد
عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح
زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم
الوزراء: مصر وجهة عالمية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى
تحذيرات من تناول عصير القصب عند تغير اللون أو الرائحة.. ومخاطر الثلج غير الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي: إذا أردنا السلام فعلينا الاستعداد للحرب

مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي: إذا أردنا السلام فعلينا الاستعداد للحرب
مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي: إذا أردنا السلام فعلينا الاستعداد للحرب
أ ش أ

 دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى مواءمة إنفاقها مع طموحاتها الأمنية خلال مفاوضات الميزانية الأوروبية المقبلة، محذرًا من أن الدعوات إلى بناء منظومة دفاعية أقوى لن تكون ذات مصداقية إذا تزامنت مع خفض ميزانية الاتحاد.

وقال كوبيليوس، خلال مؤتمر، مستشهدًا بمقولة رومانية قديمة: "إذا أردت السلام فاستعد للحرب"، معتبرًا أن امتلاك القوة والجاهزية يمثل أفضل وسيلة لردع أي اعتداء محتمل.

وأضاف أن تقليص الإنفاق الدفاعي بدعوى توفير الأموال قد يحمل تكلفة أكبر على المدى الطويل، في ظل الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تنجم عن تحول التوترات إلى نزاعات عسكرية مفتوحة.

وأوضح أن الدول الأعضاء، إذا كانت ترغب في تجنب الحروب، ينبغي لها زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لتصل إلى ما بين 12% و15% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، بما يسمح بتعزيز القدرات الأمنية المشتركة.

وجاءت تصريحات كوبيليوس عقب مقترح تقدمت به الرئاسة القبرصية السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، تضمن خفضًا بنسبة 4% في صندوق التنافسية، وهو الأداة المخصصة لدعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز القدرات الدفاعية.

وتدفع دول مساهمة صافية في ميزانية الاتحاد، مثل ألمانيا وهولندا، والمعروفة باسم “الدول المتشددة ماليًا”، نحو مزيد من خفض الإنفاق، مع إعادة توجيه الموارد نحو أولويات مستجدة، وفي مقدمتها الدفاع، على حساب بنود تقليدية مثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك.

ورأى مفوض الدفاع الأوروبي أن زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى الاتحاد تحقق قيمة مضافة واضحة من خلال المشتريات العسكرية المشتركة، التي توفر كفاءة أعلى بكثير مقارنة بعمليات الإنفاق المنفردة لكل دولة.

واستشهد بالتجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة ظلت محدودة حتى شهدت توسعًا كبيرًا خلال الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تطور الدولة الحديثة في مجالي الرعاية الاجتماعية والأمن.

وقال كوبيليوس إن الدول الأعضاء، إذا كانت ترغب في تجنب الحروب وتقليل أعباء الإنفاق الدفاعي، فعليها زيادة كل من ميزانية الاتحاد الأوروبي والإنفاق الحكومي المشترك على مستوى التكتل.

مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس مفاوضات الميزانية الأوروبية المقبلة خفض ميزانية الاتحاد الخسائر الاقتصادية الضخمة نزاعات عسكرية مفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

التموين

التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية.. وعودة البطاقات الموقوفة بعد قبول التظلم

ارشفية

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

ذوي الاحتياجات الخاصة

كيف تؤثر تصرفات الأسرة والمجتمع على الأطفال ذوي الإعاقة؟

بالصور

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد