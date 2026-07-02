السفير التركي بالقاهرة: منتخب مصر سيتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

عقد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن المؤتمر الصحفي لنصف العام بمشاركة عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

ووصف السفير شن تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى دور الـ32 في كأس العالم، بأنه "إنجاز تاريخي"، متوقعا بلوغه دور الـ16 حيث أكد أن مصر التي يبلغ تعداد سكانها 120 مليون نسمة هي بلد يستحق إنجازات أكبر بكثير في كرة القدم.

وأعرب السفير شن في بيان أصدرته السفارة التركية بالقاهرة، عن أن الشعب التركي يعتبر فرحة مصر فرحته وحزن مصر حزنه، وأبدى ارتياحه للاستثمارات في البنية التحتية لتطوير المواهب الشابة المصرية.

وأوضح السفير شن أن التجارة بين البلدين تتمتع بهيكل "متوازن ومستدام"، وأن عام 2025 اختتم بحجم تجاري بلغ نحو 8 مليارات دولار، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 وصل هذا الحجم إلى 3 مليارات دولار بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار السفير شن إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع تحقيق رقم قياسي تاريخي بنهاية عام 2026 يبلغ 9 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر ستظل الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، وستواصل تركيا موقعها ضمن أهم خمسة شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم.

وشدد السفير شن على ضرورة تعزيز البنية التحتية للنقل لزيادة حجم التجارة، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى أدوات جديدة لتعزيز النقل الجوي والبحري والبرى والسككي بيننا، وفي هذا الإطار قال إن البلدين يتوقعان تطورات إيجابية في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بنقل الـRORO بين تركيا ومصر.

كما أعلن أن شركة آجيت Ajet رفعت رحلاتها من أنقرة إلى القاهرة من 3 إلى 5، وأن رحلات الإسكندرية-إسطنبول بدأت الأسبوع الماضي.

وذكر السفير التركي أن افتتاحات جديدة مرتقبة في مناطق غرب القنطرة ومدينة العاشر من رمضان والعين السخنة، وأن الشركات التركية تعطي أولوية لمصر في خياراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أن يحافظ إجمالي الاستثمارات هذا العام على الأقل على مستوى 500 مليون دولار كالعام الماضي، بل قد يتجاوز ذلك.

كما أعلن أن شركة بولاريس للمناطق الصناعية قد أكملت إجراءات تخصيص المنطقة الصناعية الخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ووصلت إلى مرحلة البناء، حيث ستضم 500 مصنع، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية ودخلت مرحلة التنفيذ.

وتطرق السفير إلى القضايا الإقليمية، مذكّرًا بأنه في إطار زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة، تم إجراء محادثات رباعية لوقف الحرب الموجهة ضد إيران.

وأشار السفير شن إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالتزاماتها في المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، مما يعوق الانتقال إلى المرحلة الثانية، وأكد أن مصر وتركيا، إلى جانب قطر، تبذلان جهودًا مكثفة في هذا السياق، وأنهما تعطيان الأولوية دائمًا للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني وسلامتهم.

كما أشار إلى وجود موقف مشترك يدعم وحدة وسلامة واستقرار ليبيا والسودان.

وقال السفير صالح موطلو شن أنه في إطار اتفاقية الإطار للتعاون العسكري التي وُقعت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في 4 فبراير، تستمر التدريبات والتمارين المشتركة والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وأوضح أن رئيس الأركان الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة استضاف رئيس الأركان التركي في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم عقد اجتماع للحوار العسكري.

ووصف السفير شن الجيش المصري بأنه "قوي وباسل"، وأكد أن هذا الجيش سيظل ضمانًا مهمًا للاستقرار في الشرق الأوسط.