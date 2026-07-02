تراجع بورصة عمّان 1.23%.. وتداولات بقيمة 16 مليون دينار

تراجعت مؤشرات بورصة عمّان في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 22.6 مليون دولار، فيما جرى تداول 6.3 مليون سهم من خلال 4557 صفقة.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3806 نقاط، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.23% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء الشركات، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من إجمالي 95 شركة جرى التداول على أسهمها، بينما تراجعت أسهم 42 شركة، في حين استقرت باقي الشركات دون تغيير.

قطاعيًا، سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.40%، تلاه قطاع الخدمات بتراجع نسبته 1.34%، ثم القطاع المالي الذي انخفض بنسبة 0.75%.