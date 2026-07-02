انفجار في دمشق.. الصحة السورية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الخميس، عن مقتل وإصابة 21 شخصاً في الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى شعبياً في العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان عن مدير الإسعاف والطوارئ في الصحة السورية أحمد البكور قوله: إن "حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى (المشيرية) بشارع النصر في دمشق، بلغت 5 وفيات و16 مصاباً".

في السياق ذاته، باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات الإسعاف والإنقاذ وتأمين الموقع، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة المواطنين، وفقاً لبيان رسمي، فيما رجحت مصادر في حديثها للتلفزيون السوري أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة.