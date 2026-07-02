"الصحة اللبنانية": 4298 شهيدًا و12196 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى 2 يوليو الجارى

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى 2 يوليو الجاري ارتفعت إلى 4298 شهيدًا و12196 جريحًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تعكس إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار رصد وتوثيق الخسائر البشرية.

وأكدت الوزارة اللبنانية مواصلة مركز عمليات طوارئ الصحة متابعة التطورات الميدانية وتحديث البيانات المتعلقة بحصيلة الضحايا بصورة دورية، وفق المعطيات المتوافرة.