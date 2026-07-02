قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب أستراليا يتحدى محمد صلاح قبل مواجهة مصر: خارج الملعب نحترمه.. وداخله لا يوجد احترام
الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة
البرلمان العربي يرفض إقصاء وكالة الأونروا وأية محاولات تهدف لتقسيم غزة
مكالمة واحدة بددت مدخرات العمر.. كيف سقط ضحايا "موظف البنك الوهمي" في فخ الاحتيال؟
سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو
7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات
جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت
زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد
عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح
زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم
الوزراء: مصر وجهة عالمية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الصحة اللبنانية": 4298 شهيدًا و12196 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى 2 يوليو الجارى

"الصحة اللبنانية": 4298 شهيدًا و12196 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى 2 يوليو الجارى
"الصحة اللبنانية": 4298 شهيدًا و12196 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى 2 يوليو الجارى
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى 2 يوليو الجاري ارتفعت إلى 4298 شهيدًا و12196 جريحًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تعكس إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار رصد وتوثيق الخسائر البشرية.

وأكدت الوزارة اللبنانية مواصلة مركز عمليات طوارئ الصحة متابعة التطورات الميدانية وتحديث البيانات المتعلقة بحصيلة الضحايا بصورة دورية، وفق المعطيات المتوافرة.

وزارة الصحة العامة اللبنانية مركز عمليات طوارئ الصحة عدوان الإسرائيلي جراء الاعتداءات الإسرائيلية مركز عمليات طوارئ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

إحتفالات ثورة ٣٠ يونيو

الداخلية تشارك المواطنين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو .. مبادرات مجتمعية وعروض على السلع والخدمات بمختلف المحافظات| فيديو

المتهم

خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل حمل صغير لأسلحة بيضاء في مشاجرة بالسويس

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها

بالصور

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد