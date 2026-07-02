اللاجئون السودانيون في تشاد.. قطع المياه عن مخيم قاقا ومقتل امرأة بصاعقة رعدية

أفادت وسائل إعلام سودانية، يوم الخميس بوفاة لاجئة سودانية في مخيم قاقا للاجئين شرق تشاد، جراء صاعقة رعدية أمس الأول الثلاثاء، حيث أوضح لاجئ من المعسكر حدوث أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح عاتية وأشارإلى تعرض اللاجئة إلى الصاعقة الرعدية أثناء خروجه لجلب مياه الشرب حيث دفنت أمس الأربعاء صلاة المغرب بمقبرة المعسكر.

وفي نفس السياق، شهد مخيم قاقا للاجئين السودانيين شرق تشاد حالة من التوتر بسبب العثور على جثة أحد المواطنين التشاديين بالقرب منه، فيما رجح لاجئين إن الجثة نقلت من مكان آخر، بحسب ما أفاد به راديو دبنقا السوداني.

ووجه اللاجئين السودانيين اتهامات إلى المواطنين التشاديين بقطع الإمداد المائي كليا عن المعسكر بسبب إتلاف متعمد إحتجاجا على العثور على جثة الشاب وأشار أيضا إلى غياب عدد كبير من المواطنين خاصة الذين يسكنون قرية الشاب القتيل من سوق المخيم مما أدى إلى إختفاء بعد الأصناف من السوق .