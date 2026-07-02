قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا
رانيا فريد شوقي عن مشاركتها في فيلم «الحافي»: أجسد طبيبة نفسية تواجه الدجل |خاص
"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية
ضوابط جديدة وتنسيق نهائي.. القاهرة والجيزة تعلنان شروط القبول بالثانوي العام
سمير فرج: مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات بفضل امتلاكها جيشًا قويًا وشعبًا واعيًا
إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا
المهدي سليمان: تمثيل منتخب مصر شرف كبير.. وطموحنا في المونديال بلا حدود
أويارزابال يمنح إسبانيا التقدم أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026
تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد
نبيل فهمي يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويقدم التعازي لأسر الضحايا
سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية
الضأن تخطت 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليتوانيا تعتزم إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة النووية

ليتوانيا تعتزم إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة النووية
ليتوانيا تعتزم إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة النووية
أ ش أ

أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، أن قادة الأحزاب أيدوا بالإجماع تقريباً إنهاء حظر البلاد على الأسلحة النووية، وأن البرلمان سينظر في تشريع بهذا الشأن قريبًا.

وقال رئيس ليتوانيا - في تصريحات أوردتها صحيفة "بوليتيكو" - إنه "كان هناك شبه إجماع في الآراء، فجميع قادة الكتل البرلمانية تقريبًا أعربوا عن رأي مفاده أن المادة 137 قد مضى أوانها، ولا ينبغي تعديلها فحسب، بل يجب إلغاؤها تمامًا"، في إشارة إلى المادة من الدستور الليتواني التي تقضي بحظر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية.

وأشار - في تصريحاته عقب اجتماعه مع قادة الكتل البرلمانية - إلى أن البرلمان سينظر قريبًا في تعديل التشريع.

وكانت فيلنيوس، الحليف القوي لأوكرانيا، قد أبدت سابقًا اهتمامًا باستضافة أسلحة نووية أمريكية في إطار سعيها لامتلاك وسائل ردع ضد جارتها روسيا.

ولفت رئيس ليتوانيا إلى أن قادة البرلمان الليتواني لا يرغبون في أن تكون بلادهم في "منطقة رمادية" داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) - الذي انضمت إليه في عام 2004 - لكونها واحدة من الدول القليلة التي لا تزال تحظر الأسلحة النووية.

وكانت فنلندا قد ألغت حظراً مماثلاً في يونيو الماضي. وسبق أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة ناقشت نشر رؤوس حربية نووية في دول تقع على الجناح الشرقي للناتو.

وتُخزَّن أسلحة نووية أمريكية حالياً في قواعد عسكرية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا وهولندا.

رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا قادة الأحزاب الأسلحة النووية قادة الكتل البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

ترشيحاتنا

الغش في الامتحانات

أزهري: الغش بالثانوية العامة من كبائر الآثام وعقابه بوادي بالنار

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الطلاق

هل يجب إبلاغ الزوجة بخيانة زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد