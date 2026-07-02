ليتوانيا تعتزم إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة النووية

أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، أن قادة الأحزاب أيدوا بالإجماع تقريباً إنهاء حظر البلاد على الأسلحة النووية، وأن البرلمان سينظر في تشريع بهذا الشأن قريبًا.

وقال رئيس ليتوانيا - في تصريحات أوردتها صحيفة "بوليتيكو" - إنه "كان هناك شبه إجماع في الآراء، فجميع قادة الكتل البرلمانية تقريبًا أعربوا عن رأي مفاده أن المادة 137 قد مضى أوانها، ولا ينبغي تعديلها فحسب، بل يجب إلغاؤها تمامًا"، في إشارة إلى المادة من الدستور الليتواني التي تقضي بحظر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية.

وأشار - في تصريحاته عقب اجتماعه مع قادة الكتل البرلمانية - إلى أن البرلمان سينظر قريبًا في تعديل التشريع.

وكانت فيلنيوس، الحليف القوي لأوكرانيا، قد أبدت سابقًا اهتمامًا باستضافة أسلحة نووية أمريكية في إطار سعيها لامتلاك وسائل ردع ضد جارتها روسيا.

ولفت رئيس ليتوانيا إلى أن قادة البرلمان الليتواني لا يرغبون في أن تكون بلادهم في "منطقة رمادية" داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) - الذي انضمت إليه في عام 2004 - لكونها واحدة من الدول القليلة التي لا تزال تحظر الأسلحة النووية.

وكانت فنلندا قد ألغت حظراً مماثلاً في يونيو الماضي. وسبق أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة ناقشت نشر رؤوس حربية نووية في دول تقع على الجناح الشرقي للناتو.

وتُخزَّن أسلحة نووية أمريكية حالياً في قواعد عسكرية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا وهولندا.