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أويارزابال يمنح إسبانيا التقدم أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أويارزابال يمنح إسبانيا التقدم أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
حمزة شعيب

تقدم منتخب إسبانيا بهدف دون رد على نظيره النمساوي، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدف التقدم لصالح "لا روخا" عبر ميكيل أويارزابال في الدقيقة 36، بعدما نجح في استغلال هجمة منظمة للفريق الإسباني، ليضع الكرة في الشباك ويمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ويأمل المنتخب الإسباني في مواصلة تفوقه خلال باقي أحداث المباراة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث ينتظر الفائز من هذه المواجهة المتأهل من لقاء البرتغال وكرواتيا.

ويسعى منتخب إسبانيا لاستعادة بريقه في الأدوار الإقصائية ببطولات كأس العالم، بعدما غاب عن تحقيق أي انتصار في هذه المرحلة منذ تتويجه باللقب في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الحاسمة في النسخة الحالية من البطولة.

منتخب إسبانيا المنتخب الإسباني كأس العالم 2026 منتخب النمسا

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