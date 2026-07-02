إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا

قال إمام عاشور لاعب منتخب مصر، إنه سعيد بالدعم الجماهيري الكبير للمنتخب في بطولة كأس العالم 2026، والذي يعتبر أهم أسلحة المنتخب في البطولة وأكبر دافع لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وأضاف إمام، في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب الأخير قبل مباراة أستراليا، أنه يكن كل الاحترام لمنتخب أستراليا القوي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منتخب مصر يخوض اللقاء بهدف واحد هو الفوز وانتزاع بطاقة دور ال16.

وتابع أن لاعبي منتخب مصر شاهدوا مباريات أستراليا في البطولة، ويمتلكون لاعبين مميزين للغاية ، مشيراً إلى أن كل المنتخبات قوية وجميع المباريات صعبة ولا يوجد منافس أقل صعوبة من الأخر، ومنتخب مصر جاهز للمباراة وسيقاتل لإسعاد جماهيره.