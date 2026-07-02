"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم، اليوم الخميس، انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية في المحيط الأطلسي والذي أُعلِن عنه في أوائل مايو الماضي.

وقال تيدروس - في مؤتمر صحفي - "اليوم، أنهى آخر مخالط لشخص تعرض لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية (إم في هونديوس) فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة فحصه سلبية، وعاد إلى منزله"، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة منذ 25 مايو.

وأشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض بلغ 13 حالة، من بينها ثلاث وفيات، وقد جرى تحديد أكثر من 650 مخالطًا ومتابعتهم من جانب السلطات الصحية في 33 دولة وإقليمًا.