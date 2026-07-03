كاتب: رحلة الرئيس السيسي نموذج يستحق الدراسة

أكد السيناريست عبد الرحيم كمال إن الكتابة عن البدايات الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والمسؤولية، نظرًا لأهمية توثيق تجربة إنسانية ووطنية تحمل العديد من الدروس والعبر للأجيال المقبلة.

وقاا كمال، خلال حديثه على هامش ندوة مناقشة كتاب «رجل الأقدار» التي تناولها الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سعى أثناء إعداد الفصل الخاص بنشأة الرئيس إلى فهم العوامل التي أسهمت في بناء شخصيته وتكوين رؤيته للحياة.

وأشار إلى أن حي الجمالية كان أحد العناصر المؤثرة في هذه التجربة، لما يتمتع به من إرث حضاري وثقافي عريق، فضلاً عن طبيعته الاجتماعية التي تُعلي من قيم الاجتهاد والانتماء والاعتماد على الذات، وهو ما انعكس على تكوين الشخصية منذ سنواتها الأولى.

وأضاف أن البيئة الأسرية لعبت دورًا محوريًا في هذا التشكيل، حيث نشأ الرئيس داخل أسرة مصرية بسيطة ومتوسطة الحال، جمعت بين الالتزام والانضباط في العمل من جانب الأب، والقيم الدينية المعتدلة والبسيطة التي غرستها الأم، وهو ما أسهم في ترسيخ مجموعة من المبادئ التي رافقته طوال مسيرته.

تجربة ارتكزت على العمل المتواصل

وتابع عبد الرحيم كمال، أن رحلة الرئيس السيسي من أحد أحياء القاهرة التاريخية إلى قيادة الدولة المصرية تمثل نموذجًا يستحق الدراسة، باعتبارها تجربة ارتكزت على العمل المتواصل والالتزام وتحمل المسؤولية.