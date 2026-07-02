سمير فرج: مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات بفضل امتلاكها جيشًا قويًا وشعبًا واعيًا

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات يبرز أهمية ما تنعم به مصر من استقرار وأمن، مشددًا على أن قوة القوات المسلحة ووحدة الشعب المصري تمثلان الركيزة الأساسية لحماية الدولة.



قال اللواء سمير فرج، خلال برنامج الحياة اليوم، إن التطورات المتلاحقة في عدد من دول المنطقة تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات بفضل امتلاكها جيشًا قويًا وشعبًا واعيًا.

وأوضح أن الشعور بالأمان الذي يعيشه المواطن المصري يعود إلى قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقوم بدور رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن وحدة النسيج الوطني تمثل أحد أهم عوامل القوة، مؤكدًا أن المصريين لا تفرقهم انتماءات دينية أو طائفية، بل يجمعهم الانتماء للوطن، وهو ما ساهم في حماية مصر من الانقسامات التي شهدتها دول أخرى.

وأضاف فرج أن الحفاظ على هذا التماسك المجتمعي يمثل مسؤولية مشتركة، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالوحدة الوطنية وإدراك قيمة الاستقرار الذي تنعم به مصر في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة.