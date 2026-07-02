وزارة الدفاع الإسرائيلية: 65% من جرحى الجيش الإسرائيلي طلبوا العلاج من الاضطرابات النفسية

أعلن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية /اليوم الخميس/ بالتزامن مع مرو ألف يوم على أحداث السابع من أكتوبر، أن 65% من بين حوالي 26,200 مصاب حرب طلبوا الحصول على علاج نفسي نتيجة تعرضهم لأزمات نفسية.

كما أشار القسم- في بيانه الذي بثته صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية- إلى أنه من المرجح أن يتجاوز العدد الإجمالي لمصابي الجيش الإسرائيلي من جميع الحروب 90 ألف مصاب هذا العام، في قفزة حادة وسريعة تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات فقط.

وأضاف البيان أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يقترب من تشكيل نصف عدد المصابين الجدد.

وحذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن حجم الإصابات الضخم يضع نظام التأهيل الوطني في مواجهة خطر حقيقي بالانهيار.