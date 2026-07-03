حسام حسن: المصريون يثبتون قوتهم دائما في المواقف الصعبة

حرص المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على توجيه رسالة تقدير إلى جميع المنتخبات العربية والأفريقية التي أنهت مشوارها في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنها قدمت مستويات مشرفة واستحقت الاحترام رغم عدم نجاحها في مواصلة المنافسة.

وأوضح أن هذه المنتخبات قاتلت بكل قوة داخل الملعب وقدمت كل ما لديها، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، لكن الأداء والروح القتالية يظلان محل تقدير الجميع.

رسالة واضحة إلى لاعبي منتخب مصر

وأكد حسام حسن أنه تحدث مع لاعبي المنتخب المصري قبل المواجهة المرتقبة، مطالبًا إياهم بتقديم أداء قوي يعكس قيمة الكرة المصرية أمام العالم.

وشدد على أن الهدف ليس فقط تحقيق الفوز، وإنما الظهور بصورة تليق باسم مصر، موضحًا أن أي نتيجة يجب أن تكون مصحوبة بروح قتالية وأداء يمنح الجماهير الشعور بالفخر، حتى إذا انتهى المشوار في أي مرحلة من البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين، وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في تجاوز هذا الدور ومواصلة المشوار نحو دور الستة عشر.

إشادة بالدعم الجماهيري الكبير

وتحدث المدير الفني عن الدعم الجماهيري الذي يحيط ببعثة المنتخب، مؤكدًا أن استقبال الجماهير ومساندتها يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المباريات المهمة. وأشار إلى أن هذا الالتفاف الجماهيري يمثل مصدرًا مهمًا للحماس والثقة، معربًا عن أمنياته باستمرار هذا الدعم طوال مشوار المنتخب في البطولة.

ثقة كبيرة في شخصية المنتخب المصري

واختتم حسام حسن تصريحاته برسالة تعكس ثقته الكبيرة في شخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع التحديات، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك العزيمة والإصرار اللازمين لتقديم أفضل ما لديه في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الشعب المصري دائمًا ما يثبت قوته في المواقف الصعبة، وأن هذه الروح ستكون دافعًا إضافيًا للاعبين من أجل القتال داخل الملعب وتحقيق النتائج التي تسعد الجماهير، مؤكدًا أن المنتخب سيدخل المباراة بروح الانتصار ورغبة حقيقية في مواصلة الحلم بالمونديال.