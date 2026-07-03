حسام حسن يقدم التعازي قبل مواجهة أستراليا

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استغلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، لتقديم واجب العزاء إلى عدد من الشخصيات الرياضية التي تعرضت لفقدان أفراد من أسرها خلال الأيام الماضية.



وأعرب حسام حسن عن خالص مواساته للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الفرنسي سباستيان ديسابر، في وفاة والده، متمنيًا له ولأسرته الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف الإنسانية تعكس قيم الاحترام والتقدير بين جميع العاملين في كرة القدم.



كما تقدم المدير الفني لمنتخب مصر بخالص التعازي إلى شعبان بسطاوي، المدير الإداري للمنتخب الوطني، بعد وفاة شقيقه، وكذلك إلى طارق سليمان، المدرب العام للفريق، الذي فقد شقيقه أيضًا خلال الساعات الماضية، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والثبات.



مواجهة مرتقبة أمام أستراليا

وفي الوقت نفسه، يواصل المنتخب المصري استعداداته لخوض واحدة من أهم مبارياته في بطولة كأس العالم، عندما يلتقي منتخب أستراليا في دور الـ32، مساء الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي جديد، في ظل الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين والجهاز الفني، والرغبة في بلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



مشوار منتخب مصر في البطولة

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا، الذي أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني.

