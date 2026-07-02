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التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي ، بشأن صدور قرار رسمي بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2026 بعد كثرة الشكاوى

وحصل موقع صدى البلد على أول رد من التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم .

وكانت قد أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك علي مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أن الآراء المرصودة اليوم تؤكد وجود شكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت أكثر من المخصص له، والأسئلة لم تأتي من النماذج الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وفي مستوي الطالب المتميز.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أما عن طلاب أدبي فقد أكدت الآراء المرصودة اليوم ، سهولة امتحان مادة الجغرافيا، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة.

وكان قد قال كيرلس عبد المسيح معلم الكيمياء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 به عدد من الاسئلة المركبة “لو الطالب ضعيف هيشتكي جدا منها .. اما لو طالب مذاكر كويس هيقدر يقفلها"

واستكمل معلم الكيمياء قائلا :  بس بشكل عام امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 مستواه فوق المتوسط ، وسيكون هناك شكاوى من عامل الوقت فقط 

كما علق نبيل حشمت مدرس مادة الكيمياء ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، على امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، حيث قال : للاسف بعد الإطلاع على الامتحان كاملا ، الإمتحان تقيل وعايز نفس طويل جدا وخصوصا المسائل ، والمسائل تقيلة علي الطلاب

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