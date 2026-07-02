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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة ومديرى البرامج ورؤساء القطاعات المعنية بجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي الوزيرة.

و اطّلعت د. منال عوض على الخطة الاستثمارية الجديدة للجهاز والبرامج الاستثمارية ومشروعات الخطة التي سيتم تنفيذها ، وذلك في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري متضمنا الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، والمناخ الداعم للاستثمار البيئي، وبرنامج التشجير.

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع بضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة في إطار الخطة، مع التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات، وضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، وذلك من خلال التحضير الجيد والدقيق للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة، للإسراع في بدء التنفيذ الفعلي، والانتهاء من تحقيق الأهداف الربع السنوية طبقا للجدول الزمني.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية ضمن الخطة، وتنفيذ المقايسات المطلوبة للإسراع في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق مثل محمية قبة الحسنة، ومنطقة وادى الحيتان بما يتناسب مع مكانتها كتراث عالمى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة الاهتمام بوحدات تغير المناخ بالمحافظات، حيث وجهت سيادتها بتقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات للقيام بمهمتها فيما يخص آليات رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات المختلفة .

ووافقت د.منال عوض على تنفيذ الخطة الاستثمارية فيما يخص أنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة خاصة في المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء هذه المحطات للمساهمة في الحد ووقف الصرف الصناعي على الموارد المائية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة عدد من الفروع الاقليمية للجهاز ومعاملها المتنقلة، مثل فروع السويس والأقصر وسوهاج، وذلك بعد تشكيل لجنة تضع متطلبات واحتياجات التطوير بدقة.

ووجهت د.منال عوض بوضع حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، والاهتمام ببرامج التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.

وقد تضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد عدد من المشروعات خاصة بتغير المناخ كبرامج الدعم المؤسسي واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، وبرنامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة بالمحافظات المهددة، وفي مجال الحد من التلوث مشروعات تنفيذ برامج إدارة وتشغيل شبكات الهواء ورصد الملوثات، وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة اجهزة فحص عوادم المركبات، بالاضافة إلى استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية، والرصد اللحظي للمسطحات ومكافحة التلوث البحري، وايضًا مشروع تطوير شبكة المحميات الطبيعية، ومشروع تحسين البيئة الصناعية، والمرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة، وبرامج التحول الرقمي.

بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وزيرة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي الجديد الخطة الاستثمارية الجديدة برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية

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