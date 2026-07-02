محافظ أسوان يشيد بوعي المواطنين في دعم مبادرة ترخيص التوك توك

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوعى المواطنين وإدراكهم للتحديات الحالية ، ودورهم الإيجابى فى دعم جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط بمنظومة تشغيل مركبات التوك توك بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المختلفة .

وذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لإرساء الإنضباط بالشارع ، وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستقرة ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 فى تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن نجاح منظومة تنظيم حركة مركبات التوك توك يعتمد على التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين والسائقين ، مشيداً بإلتزام العديد من السائقين بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتركيب الكود التعريفى بما يعكس وعياً بالمسئولية المجتمعية وإحتراماً للقانون ، ويساعد فى إحكام الرقابة على المركبات وتحقيق الإنضباط داخل الشوارع.

تقدير للسائقين الملتزمين



ووجه المهندس عمرو لاشين الشكر والتقدير لسائقى مركبات التوك توك الذين بادروا بالإلتزام بإجراءات الترخيص ، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح المبادرة بما يحقق الصالح العام، ويضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومنظمة.



ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى المساهمة فى إنجاح المبادرة من خلال التعامل مع مركبات التوك توك المرخصة فقط بما يشجع أصحاب المركبات غير المرخصة على سرعة توفيق أوضاعهم ، ويعزز من تحقيق الإنضباط المرورى ، ويرفع مستويات الأمان والحماية لجميع مستخدمى الطريق .



وتواصل محافظة أسوان تنفيذ جهودها لتنظيم منظومة تشغيل مركبات التوك توك من خلال تشجيع الترخيص وتركيب الأكواد التعريفية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى دعم مبادرات الإنضباط، بما يسهم فى توفير شارع أكثر أمناً وتنظيماً، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.