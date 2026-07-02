تباين ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان عقب أداء إمتحان الجغرافيا والكيمياء

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان بشأن امتحانى مادتى الكيمياء والجغرافيا .

حيث أكد عدد من طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الكيمياء تضمن بعض الأسئلة التى كانت تحتاج إلى وقت أطول وتركيز كبير ، وكان الإمتحان في معظمة صعب وبه جزئيات كثيرة تحتاج إلى التفكير العميق .

وأشار عدد من طلاب الشعبة الأدبية إلى أن امتحان الجغرافيا جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فيما رأى آخرون أن بعض النقاط احتاجت إلى تفكير وتحليل دقيق.

الثانوية العامة

وكان قد توافد طلاب الثانوية العامة فى أسوان على مقار لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، البالغ عددهم نحو 10 آلاف و213 طالبا، امتحان اللغة العربية والذى يستغرق 3 ساعات، على مستوى 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو"، وسط دعوات مكثفة من أولياء الأمور والآباء.

وبدأت الامتحانات يوم، الأحد 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لطلاب النظامين الجديد والقديم والمكفوفين.