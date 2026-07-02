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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان فى أسوان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

توافد طلاب الثانوية العامة فى أسوان على مقار لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.  

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، البالغ عددهم نحو 10 آلاف و213 طالبا، امتحان اللغة العربية والذى يستغرق 3 ساعات، على مستوى 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو"، وسط دعوات مكثفة من أولياء الأمور والآباء.

وبدأت الامتحانات اليوم، الأحد 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لطلاب النظامين الجديد والقديم والمكفوفين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الكيمياء، يتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.  

الثانوية العامة 

وحددت الوزارة مواصفة امتحان الجغرافيا، موضحة أنه يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.  

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة دخول طلاب الثانوية إلى اللجان مبكرًا لمنع التكدس والزحام أمام اللجان الامتحانية، خاصة بعد حالة الزحام التى شهدتها بعض اللجان والمدارس فى أول يوم بالامتحانات.  

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على إجراءات التفتيش ومن ثم فتح باب المدرسة والسماح للطلاب بالدخول من الثامنة والرابع صباحًا حتى يتمكن رؤساء اللجان من القيام بعملهم فى تفتيش الطلاب وعدم السماح بالدخول بأي أجهزة إلكترونية اللجنة أو وسيلة غش.  

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